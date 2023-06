Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Mann mit zwei Haftbefehlen hinter Gitter gebracht

Dresden (ots)

Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann wurde gestern Nacht (31.05.2023) kurz vor Mitternacht am Dresdner Hauptbahnhof festgenommen. Wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und der Nichtbegleichung einer Geldbuße durch die Staatsanwaltschaften Gera und Dessau-Roßlau in den Jahren 2021 und 2022 war der 39-jährige Deutsche zur Festnahme ausgeschrieben. Der Verurteilte hatte die vereinbarte Zahlung von insgesamt 2.395 Euro wiederholt nicht geleistet und wurde daraufhin von Bundespolizisten in der Nacht in die Justizvollzugsanstalt Dresden zur Verbüßung seiner Ersatzfreiheitsstrafe von 93 Tagen eingeliefert.

