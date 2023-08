Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis, Stand 19.08.2023, 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Aalen-Waldhausen: Brand in Keller

Am Samstagmorgen, 19.08.2023, gegen 02:45 Uhr wurde in einem Wohnhaus im Bernhardusweg Rauch im Keller festgestellt. Die Feuerwehr rückte mit 5 Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften zusammen mit einer Streife des Polizeireviers Aalen aus. Ursächlich für die Rauchentwicklung und einen kleinen Brand dürfte ein Kühlschrank im Keller gewesen sein. Der Brand konnte gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden belief sich auf ca. 15.000 Euro.

Neresheim: Verletzte Kraftradfahrerin

Am Freitag 18:08.2023, gegen 18:24 Uhr Befuhr eine 19-jährige Honda-Kraftradfahrerin die Landesstraße 1070 von Hohenberg in Richtung Dehlingen. Im Verlauf einer Linkskurve kam sie ohne erkennbare Ursache zu Fall und schlitterte nach rechts von der Fahrbahn und eine Böschung hinunter. Sie wurde schwer verletzt. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden ich Höhe von ca. 5.000 Euro.

Aalen: Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Am Freitag, 18.08.2023, gegen 14:35 Uhr kam es auf der B 29 zwischen Oberalfingen und Immenhofen zu einem Auffahrunfall. Ein 32-jähriger Opel-Fahrer bremste verkehrsbedingt, ein 60-jähriger VW-Fahrer konnte noch rechtzeitig bremsen, Ein 22-jähriger VW-Fahrer fuhr jedoch hinten auf und schob alle drei Fahrzeuge zusammen. Der Opelfahrer wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell