Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Auffahrunfall- Drei beschädigte Pkw und eine leicht verletzte Person.

Gevelsberg (ots)

Am 24.07.2023, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 37- jähriger Gevelsberger mit seinem Audi die Hagener Straße. An einer Bedarfsampel in Höhe der Hausnummer 3 warteten zu diesem Zeitpunkt verkehrsbedingt eine 55- jährige Gevelsbergerin mit ihrem Fiat und davor ein 38- jähriger Schwelmer mit seinem Toyota. Da der 37- jährige Gevelsberger sein Fahrzeug nicht mehr rechtezeitig stoppen konnte, fuhr er auf den Fiat auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat auf den davorstehenden Toyota geschoben.

Durch den Unfall wurde die Fiatfahrerin leicht verletzt.

