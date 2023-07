POL-EU: Gartenmöbel von Verkaufsfläche entwendet

Blankenheim (ots) - Am Sonntag (23. Juli) wurden in Kooperation mit den Kreispolizeibehörden Aachen und Düren im Kreisgebiet Euskirchen Verkehrskontrollen durchgeführt. Es wurden etliche Geschwindigkeitsverstöße an mehreren Kontrollstellen festgestellt und geahndet. Der unvorsichtigste Verkehrsteilnehmer war ein Pkw-Fahrer mit 111 km/h in bei erlaubten 50 km/h. ...

