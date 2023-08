Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Schule, Motocross-Motorräder entwendet, Autos nach Einbruch entwendet

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Mittwoch, 15:30 Uhr und Freitag, 7:30 Uhr beschädigten Unbekannte in der Tüngentaler Straße eine Scheibe rechts der Haupteingangstür zur Realschule Schenkensee. Dadurch entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro an dem Gebäude.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 0791 400-0.

Fichtenberg: Diebstahl von Motocross-Motorräder

Am frühen Freitagmorgen zwischen 0:30 Uhr und 1:30 Uhr entwendeten Unbekannte in der Lindenstraße zwei auf einem Anhänger verladene Motocross-Motorräder der Marke KTM. Eines der Motorräder wurde später unweit des Tatortes unversehrt wieder aufgefunden. Das zweite Motorrad fehlt nach wie vor.

Die Polizei Gaildorf bittet um Hinweise auf die Diebe unter Telefon 07971 95090.

Crailsheim: Mehrere Autos nach Einbruch entwendet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich vermutlich mehrere Unbekannte zunächst Zutritt in ein Autohaus in der Haller Straße. Dabei betraten sie auch einen Büroraum in dem sei mehrere Autoschlüssel vorfanden. Offenbar versuchten die Einbrecher auf dem Gelände mehrere Autos zu entwenden. Nachdem dies misslang, entfernte sie sich zunächst. Wenig später verschafften sie sich Zutritt zu einer Werkstatt eines weiteren Autohändlers in der Haller Straße. Auch hier nahmen die Einbrecher Autoschlüssel an sich und entwendeten von dem Betriebsgelände drei Fahrzeuge der Marke BMW. Einer der Täter fuhr mit einem der PKW nach Crailsheim-Wittau, wo er in einem dortigen Acker mehrere Runden drehte, bevor das Fahrzeug verunfallte.

Eine Fahndung unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers verlief leider erfolglos.

Die anderen beiden Fahrzeuge konnten im Laufe des Vormittags ebenfalls wieder aufgefunden werden. Ein BMW 316d konnte an den Sportanlagen in der Schönebürgstraße unbeschädigt aufgefunden werden. Ein BMW X6 konnte ebenfalls unbeschädigt in der Boschstraße festgestellt werden. Insgesamt verursachten die unbekannten Täter einen Sachschaden von rund 45.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 07361 58-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell