POL-AA: Rems-Murr-Kreis, Stand 19.08.2023, 13:00 Uhr

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Unfall mit Sachschaden Am Freitag, 18.08.2023, gegen 20:16 Uhr fuhr ein 31-jähriger Taxi-Fahrer auf der Suche nach einem Kunden über den Parkplatz eines Baumarktes in der Robert-Bosch-Straße. Hierbei fuhr er gegen eine Laterne. Es entstand ca. 8.000 Euro Schaden, verletzt wurde niemand. Rosengarten-Sanzenbach: Brand an Mähdrescher Am Freitag, 18.08.2023, gegen 15:44 Uhr wurde der ...

