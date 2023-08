POL-PDTR: Resümee der Polizeiinspektion Morbach zur diesjährigen St. Anna Kirmes, Morbach

Baumholder (ots) - Am 31.07.23 in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr, ereignete sich in Baumholder auf dem Marktplatz eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Dem Schadensbild nach müsste es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Baumholder unter der Telefonnummer 06783/9910. ...

mehr