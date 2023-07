POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Mehring (ots) - In der Nacht zum 30.07.2023 gegen 02:00 Uhr, kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an insgesamt 4 Fahrzeugen und 2 Anhängern, welche im Bereich Im Weierfeld und am Campingplatz Mehringer-Schweiz in der Ortslage Mehring abgestellt waren. Bislang unbekannte Täter, vermutlich Jugendliche, rissen die Kennzeichenschilder ab und warfen diese anschließend, teils in angrenzende Wiesen und teils an der ...

