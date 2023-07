Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Moderates Einsatzaufkommen - Die Wochenenddarstellung der Polizeiinspektion (PI) Trier

Trier (ots)

Mit 131 abgearbeiteten Einsätzen kann das zurückliegende Wochenende vom Abend des 28. Juli bis zum Morgen des 31. Juli 2023 als leicht unterdurchschnittlich bezeichnet werden. Neben diversen Auseinandersetzungen in Tanzlokalen, die teils körperlich ausgetragen worden waren, waren es vornehmlich verkehrsrechtliche Anlässe, die polizeiliches Einschreiten erforderten.

Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall in Trier-Zewen

Am späten Freitagnachmittag hatte ein Verkehrsunfall auf der B49 innerhalb der Ortslage Trier-Zewen zu leichten Beeinträchtigungen geführt. Ein Pkw-Anhänger-Gespann hatte beim Linksabbiegen in eine Grundstückseinfahrt abbremsen müssen, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Während der dahinter fahrende Pkw die Situation richtig erkannte und ebenfalls seine Geschwindigkeit anpasste, erfasste der Fahrer des dritten Fahrzeugs das Geschehen augenscheinlich zu spät und fuhr auf dem Vordermann auf. Dessen Pkw wurde aufgrund der Wucht des Aufpralls gegen den Anhänger geschoben. Zwei Unfallbeteiligte zeigten vor Ort Symptome eines sogenannten Schleudertraumas. An den beteiligten Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden.

Geklärte Unfallflucht in der Rindertanzstraße - Doch wo ist der beschädigte Pkw?

Aufmerksame Zeugen hatten am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.10 Uhr in der Rindertanzstraße beobachtet, wie ein Fahrzeug beim Ausparken den benachbarten Pkw beschädigt hatte und die Fahrt im Anschluss unerlaubt fortsetzte. Aufgrund der Fahrerbeschreibung und des abgelesenen Kennzeichens konnte der Unfallverursacher schnell ausfindig gemacht werden und erste Maßnahmen, wie die Einleitung des Strafverfahrens, in die Wege geleitet werden. Allerdings war bei der Aufnahme der beim Unfall beschädigte Pkw zwischenzeitlich weggefahren. Womöglich hatte der Fahrer den Schaden am eigenen Fahrzeug noch gar nicht bemerkt. Die PI Trier sucht daher nach dem Fahrer eines blauen Audi mit MZG-Kennzeichen, der zur Tatzeit in der Rindertanzstraße geparkt hatte. Dieser, sowie mögliche weitere Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Wache der PI Trier unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.

