Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falsches Gewinnspielversprechen - Senior um 1.000 Euro betrogen

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Montag (22.05.) meldete sich ein 74-jähriger Senior aus Bergisch Gladbach bei der Polizei, nachdem er auf einen Betrug via Google Play Karten hereingefallen war.

Laut seinen Angaben kontaktierte ihn bereits am 13.05. telefonisch eine Frau Schwarz und gab an, dass er bei einem Gewinnspiel ein Auto gewonnen habe. Da der Senior allerdings kein Auto erwerben wollte, sollte der Wert des Pkw in bar ausgezahlt werden. Die Dame am Telefon erklärte ihm, dass hierfür jedoch ein Notar notwendig sei und er die dafür anfallenden Kosten selber übernehmen müsse.

Hierfür wurde der 74-Jährige dazu aufgefordert, zwei Google Play Karten im Wert von jeweils 500 Euro zu kaufen und die Codes auf der Rückseite telefonisch an die unbekannte Frau zu übermitteln. Dies tat der Senior, doch eine weitere Kontaktaufnahme blieb vorerst aus.

Gestern rief die vermeintliche Frau Schwarz allerdings erneut an und teilte mit, dass die von ihm übermittelten Karten noch nicht freigeschaltet wären und er nun erneut Google Play Karten im Wert von 1.000 Euro kaufen solle. Als der Senior daraufhin erneut in den nahegelegenen Supermarkt ging und eine Mitarbeiterin um Rat fragte, fiel der Betrug auf. Die zuvor von ihm erworbenen Karten waren bereits aktiviert.

Die Polizei Rhein-Berg bittet erneut um Vorsicht und warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Warnen Sie bitte Ihre Angehörigen vor derartigen Maschen der Betrüger.

Wenn Sie weitergehende Informationen benötigen, wenden Sie sich auch gerne an unsere Experten der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-444. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell