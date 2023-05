POL-RBK: Leichlingen - Vorfahrt missachtet - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Bergisch Gladbach (ots) - In der Nacht zu Samstag (20.05.) brachen unbekannte Täter in eine Filiale eines Mobilfunkanbieters sowie in eine Bäckerei in der Straße Siebenmorgen ein. Auf den Videoaufzeichnungen des Mobilfunkanbieters konnte man zwischen 03:45 Uhr und 03:55 Uhr einen unbekannten Mann mit einer dunkelbraunen Jacke und einem dunklen T-Shirt erkennen, der ...

mehr