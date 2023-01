Ober-Ramstadt (ots) - Am Montag (02.01.) ereignete sich zwischen 15:00 und 16:55 Uhr ein Verkehrsunfall in der Nieder-Ramstädter Straße in Ober-Ramstadt. Auf der Höhe eines dortigen Dönerimbiss beschädigte ein unbekanntes Kraftfahrzeug einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten grauen Mazda. Dabei wurde die linke Fahrzeugseite verkratzt und der linke Außenspiegel des Mazda beschädigt. Es entstand ein ...

mehr