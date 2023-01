Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht

Michelstadt (ots)

Am Dienstag (03.01.), gegen 20:45 Uhr, befuhr ein dunkler Pkw die Schloßstraße in Michelstadt mit Fahrtrichtung Darmstädter Straße. Kurz nach der Kreuzung Schloßstraße/Einhardstraße touchiert der Pkw einen, am rechten Fahrbahnrand parkenden, weißen BMW Cabriolet und entfernt sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem BMW entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeistation in Erbach (06062/953-0) in Verbindung zu setzen.

