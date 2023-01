POL-DA: Bensheim: Verkehrskontrolle der Polizei/Über 50 Fahrzeuge gestoppt

Kelsterbach (ots) - In einen auf einem Firmengelände im Langer Kornweg abgestellten Transporter drangen Unbekannte zwischen Freitagabend (30.12.) und Montagmorgen (02.01.) gewaltsam ein. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug anschließend Werkzeuge im Wert von rund 2000 Euro. Hinweise bitte an das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960. Rückfragen bitte an: ...

