Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht in Rhaunen

Rhaunen (ots)

Am Donnerstag, dem 27.07.2023, zwischen ca. 10:00 Uhr und 18:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Rhaunen. Dem Schadensbild zufolge dürfte der Unfallverursacher von der Schulstraße in die Straße "Zum Idar" abgebogen und hierbei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Unfallverursacher streifte die dortige Mauer und den Laternenmast. Den Spuren nach handelt es sich um ein gelbes Fahrzeug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell