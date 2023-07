POL-PDTR: Randalierer am Trierer Hauptbahnhof: 33jähriger nach Widerstand in Untersuchungshaft

Herrstein (ots) - Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen am Mittwoch, 26.07.2023 zwischen 02.05 Uhr und 02.35 Uhr auf das Betriebsgelände einer metallverarbeitenden Firma in Herrstein in der Straße "Am Teich" ein. Die Täter überstiegen verschiedene Tore und gelangten so auf das Firmengelände. An einer Halle schlugen sie die Scheibe eines Rolltores ein und gelangten so in die Halle. Weiterhin beschädigten sie das ...

