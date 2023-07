Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Baumholder (ots)

Am 25.07.23 in der Zeit von 06:30 Uhr bis 15:30 Uhr, ereignete sich in Baumholder auf dem Parkplatz der Verbandsgemeinde eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Baumholder unter der Telefonnummer 06783/9910.

