Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Folgemeldung: Verkehrsunfall auf der B419 zwischen Nittel und Wellen

Nittel (ots)

Am Dienstag, 25.06.2023, kam es gegen 09:10 Uhr auf der B419 zwischen Nittel und Wellen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein in Richtung Wellen fahrender PKW kam nach derzeitigem Ermittlungsstand aus noch ungeklärter Ursache von seinem Fahrsteifen nach links ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Durch den Unfall wurden drei Personen leicht verletzt. Zufällig unmittelbar nach dem Unfall hinzukommende Einsatzkräfte der Polizei konnten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erste Hilfe leisten. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe waren die Feuerwehr aus Wellen sowie die Straßenmeisterei Saarburg vor Ort. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen im Einsatz war, in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die B419 musste im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Saarburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden: Tel. 06581 / 9155-0 od. E-Mail: pisaarburg@polizei.rlp.de

