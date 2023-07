POL-PDTR: Mehrere Hochsitze beschädigt

Osburg (ots) - Im Zeitraum Sonntag, 16.07.2023 bis Mittwoch, dem 19.07.2023 wurden in Osburg, Sternfelder Weg, aus einem an einen Carport angebauten Schuppen zwei hochwertige E-Bikes samt Zubehör gestohlen. Die Fahrräder des Modells Cube Reaction Hybrid sind schwarz bzw. orange-grün. Ein an der Schuppentür vorhanden gewesenes Vorhängeschloss und Fahrradschlösser wurden von den Tätern zwecks Tatausführung ...

mehr