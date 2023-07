Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hochwertige E-Bikes entwendet

Osburg (ots)

Im Zeitraum Sonntag, 16.07.2023 bis Mittwoch, dem 19.07.2023 wurden in Osburg, Sternfelder Weg, aus einem an einen Carport angebauten Schuppen zwei hochwertige E-Bikes samt Zubehör gestohlen. Die Fahrräder des Modells Cube Reaction Hybrid sind schwarz bzw. orange-grün. Ein an der Schuppentür vorhanden gewesenes Vorhängeschloss und Fahrradschlösser wurden von den Tätern zwecks Tatausführung zerstört. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen handelt es sich um eine Serie und offenbar professionell agierende Diebe. Drei gleichgelagerte Vorfälle, ebenfalls mit Tatort Osburg, wurden bereits am 10. Juli 2023 bei der Polizei Hermeskeil angezeigt. Auch die Polizei Schweich musste am 19. Juli 2023 entsprechende Straftaten registrieren. Diese Delikte ereigneten sich in Thomm. Die Diebesbande hat die späteren Tatorte möglicherweise ausbaldowert. Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

