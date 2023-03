Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der A48 - Verursacher flüchtig (Zeugenaufruf)

BAB48 - Hilgert (ots)

A48 - Hilgert. Am 24.03.23, gegen 19:50 h meldete eine zufällig vor Ort befindliche Polizei-Streife einen unmittelbar vorangegangenen Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A48. Ca. 5 km vor dem Autobahndreieck Dernbach konnten zwei verunfallte PKW und ein LKW festgestellt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, hat sich ein weiterer PKW unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Laut Zeugenaussagen sei dessen Fahrverhalten unfallursächlich gewesen. Der flüchtige Verkehrsteilnehmer habe einen der vorgenannten PKW mit hoher Geschwindigkeit verbotswidrig rechts überholt und geschnitten, sodass der Fahrer sich erschrak und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kollidierte dieses Fahrzeug mit dem LKW und wurde schwer beschädigt. Die beiden Insassen des PKW wurden durch die Kollision leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der zweite vor Ort befindliche PKW war über herumliegende Trümmerteile auf der Fahrbahn gefahren. Die A48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach, war für die Dauer der Unfallaufnahme, Straßenreinigungs- und Bergemaßnahmen insgesamt 1,5 Stunden voll gesperrt. Die Staulänge betrug im Maximum ca. 5 km. Mögliche Zeugen des Vorfalls und der Unfallverursacher werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur (02602/9327-0) zu melden.

