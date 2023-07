Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Seilschlepper (Frontlader) bei Grimburg entwendet

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag dem 24.07.23 (17:00 Uhr) und Dienstag dem 25.07.23 (07:00 Uhr) wurde ein forstwirtschaftlicher Seilschlepper (Frontlader) mit amtlicher HOL Zulassung entwendet. Das Fahrzeug war zwecks Forstwirtschaftsarbeiten im Waldgebiet von Grimburg verschlossen abgestellt. Der Waldweg, auf welchem der Traktor abgestellt gewesen war, ist unter anderem über die K76 zwischen Kell am See und Grimburg erreichbar. Am Heck des grünen Traktors war eine gelbe Seilwinde montiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil unter der Tel. 06503/9151-0 oder per Mail unter der pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

