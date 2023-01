Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Kind bestohlen

Losheim am See (ots)

Den dreisten Diebstahl eines Päckchens verübte ein bisher unbekannter Mann am Samstag, 28.01.2023, in Losheim am See in der Straße "In der Acht". Ein Paketzusteller hatte um 17.11 Uhr dort an der Tür eines Anwesens ein Paket abgelegt, welches Geschenke für ein kleines Kind beinhaltete. In der Zeit bis 18.45 Uhr nahm ein bisher unbekannter Mann dieses Paket an sich und versuchte es in seinem Rucksack zu verstauen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Mann ging dann mit dem Paket in der Hand weg. Beschreibung des Tatverdächtigen: männlich; Alter zwischen 35 und 45 Jahren; ganz kurz geschnittene Haare; auffällige Geheimratsecken; etwas dickliches Gesicht; dunkle Jacke, helle Hose. Der Rucksack des Mannes war von heller Farbe mit dunklen Streifen. Die Polizeiinspektion Nordsaarland fragt: Wer hat diesen Mann in der genannten Zeit in Losheim am See gesehen? Wer kann sonstige Hinweise auf den unbekannten Dieb oder den Verbleib des Päckchens geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Telefon 06871 90010, oder den Polizeiposten Losheim am See unter der Telefonnummer 06872 91501 erbeten.

