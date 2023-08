Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Bühlertann: Täter bei Einbruchsversuch überrascht

Am Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, erlebte der Besitzer einer Bäckerei in der Hauptstraße eine ungewöhnliche Begegnung. Beim Betreten des Produktionsraumes sah er eine unbekannte Person, welche gerade dabei war, sich unbefugt Zutritt zum Inneren des Gebäudes zu verschaffen. Der Inhaber drückte den Einbrecher nach draußen und stellte bei der Verfolgung fest, dass dieser nicht allein war. Eine Streife konnte im Nahbereich zwei männliche Personen feststellen, die auf die Täterbeschreibung passte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Ilshofen: Autofahrer bei Unfall verletzt

Am Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Audi-Fahrer die Weimertstraße in Fahrtrichtung der Kreisstraße 2668. Als er diese überqueren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Opel-Fahrers. Der Opel kollidierte mit der Fahrerseite des Audi A3, geriet ins Schleudern und kam nachdem er sich überschlug auf dem Dach zum Liegen. Der 31-jährige Fahrer konnte leicht verletzt aus seinem Auto klettern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

