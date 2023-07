Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Räder an PKW gestohlen

Bliesen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Firmengelände eines Auto- und Wohnmobilhändlers in Bliesen und überstiegen dort auf unbekannte Art und Weise die Umzäunung. Im weiteren Verlauf begaben sie sich zu einem abgestellten PKW und beschädigten am Fahrzeug eine Fensterscheibe, sodass sie von innen den Türgriff zum Öffnen des PKW verwenden konnten. Im weiteren Verlauf bockten die Täter das Fahrzeug auf vorhandene Pflastersteine auf, montierten die vier angebrachten Räder ab und entwendeten diese. Es ist anzunehmen, dass die gestohlenen Reifen samt Felgen mit einem Transportmittel vom Tatort verbracht worden sind. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht vom 12.07. auf den 13.07. im Industriegebiet "Am Hottenwald" in Bliesen Beobachtungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell