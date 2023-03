Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Samstag gegen 11:30 Uhr, befuhr der Fahrer eines silbernen Mercedes A-Klasse den Konrad-Adenauer-Ring in Lingen in Fahrtrichtung Lindenstraße. Als eine Radfahrerin den Konrad-Adenauer-Ring in Fahrtrichtung Gartenstraße überquerte, übersah der Autofahrer diese. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin stürzte und sich verletzte. Anschließend hielt der Pkw-Fahrer an, stieg kurz aus, entfernt sich dann aber unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrer soll es sich um einen ca. 40 Jahre alten Mann, der etwa 1,70 Meter groß sein soll, handeln. Zeugen sowie der Fahrer werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen, Tel. 0591/870, in Verbindung zu setzen.

