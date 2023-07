Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung an Wohnhäusern durch Bewerfen mit gestohlenen Eiern in Gronig

Gronig (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:30 Uhr, entwendeten unbekannte mehrere Packungen Eier aus dem Selbstbedienungsbereich eines landwirtschaftlichen Betriebes in Gronig. Die gestohlenen Eier warfen die Täter im Anschluss an die Fassaden benachbarter Wohnhäuser. Auch ein geparkter Pkw wurde von den Eiern getroffen. Die betroffenen Geschädigten mussten feststellen, dass sich die eingetrockneten Eier nicht mehr ohne weiteres entfernen ließen und somit Sachschaden entstanden ist. Nahe der Tatörtlichkeit fand das Kirmestreiben in Gronig statt. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell