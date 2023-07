Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von Dekoartikel aus einem Marktstand in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Wochenende fand in St. Wendel, Zur Mott, ein Flohmarkt statt. Am Sonntagmorgen musste eine Marktbetreiberin feststellen, dass Gegenstände aus ihrer Auslage fehlen. Die eingesetzten Beamte der PI St. Wendel stellten fest, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Dekoartikel aus dem Marktstand entwendet wurden. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befand sich die Standbetreiberin in ihrem Wohnmobil unmittelbar hinter dem Stand. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell