Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen Kripo

Rüsselsheim (ots)

Am Dienstag (03.01.) ereigneten sich in Bauschheim zwei Einbrüche in Wohnhäuser.

Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 17.45 und 18.15 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Nibelungenstraße. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher unter anderem auf eine Geldbörse und eine Jacke.

Von einer Bewohnerin beim Einbruch gestört, wurde ein Unbekannter dagegen um 18.00 Uhr in der Spreewaldstraße. Der Kriminelle war gerade im Begriff durch ein Fenster in die Räumlichkeiten einzudringen. Er flüchtete daraufhin sofort vom Tatort. Der Flüchtige ist etwa 1,80 Meter groß, von normaler Statur und war dunkel gekleidet. In beiden Fällen wurde von Zeugen zuvor ein weißer Transporter bemerkt, der im Bereich der Tatorte unterwegs war. Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Weitere Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

