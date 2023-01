Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Schule im Visier von Einbrechern

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Eine Schule in der Vogelsbergstraße geriet in der Zeit zwischen Donnerstag (22.12.2022) und Dienstag(3.1.2023) in das Visier von Einbrechern. Am Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei alarmiert worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die ungebetenen Gäste gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und einem Küchenraum verschafft, dort alles verwüstet und Geld aus der Kasse entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 1000 Euro.

Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

