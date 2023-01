Darmstadt (ots) - Eine Schule in der Vogelsbergstraße geriet in der Zeit zwischen Donnerstag (22.12.2022) und Dienstag(3.1.2023) in das Visier von Einbrechern. Am Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei alarmiert worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die ungebetenen Gäste gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und ...

mehr