Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Bliesen und St. Wendel

Bliesen und St. Wendel (ots)

Am Donnerstag, den 05.07.23, parkte die hier Geschädigte ihren PKW in der Zeit vom 19.15 Uhr bis 19.30 Uhr auf dem Parkplatz des Action Marktes in Bliesen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken der weißen PKW der Geschädigten entlang der gesamten rechten Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Ein weiterer Schadensfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Globus Baumarkt am Freitag, den 07.07.23 in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr. Hier kehrte der Geschädigte zu seinem schwarzen PKW zurück und musste feststellen, dass etwas mit seinem Auto kollidiert war. Aufgrund der Spurenlage ist hier jedoch davon auszugehen, dass ein Einkaufswagen gegen das Fahrzeug des Geschädigten gestoßen ist. Allerdings entfernte sich auch hier der Verursacher ohne seine Personalien anzugeben. In beiden Fällen bittet die Polizei St. Wendel Zeugen darum, sich unter der 06851/8980 zu melden

