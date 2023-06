Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Polizei St. Wendel verzeichnet PKW-Aufbrüche

St. Wendel (ots)

Seit Beginn der Woche ist es in der Innenstadt von St. Wendel und der näheren Umgebung zu mehreren PKW-Aufbrüchen und Diebstählen aus den Fahrzeugen gekommen. In manchen Fällen schlugen die Täter die Scheibe ein. Ich anderen griffen sie die Tasche aus dem offenstehenden Auto. Wenn Zeugen Beobachtungen in einem dieser Fälle gemacht haben, werden sie gebeten sich an die Polizei in St. Wendel unter 06851/8980 zu wenden. Weiter möchte die Polizeiinspektion St. Wendel Autofahrende für das Thema sensibilisieren und gibt dazu einige Ratschläge, um bösen Überraschungen vorzubeugen: - Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen. - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

Sollte es dennoch zu einem Autoaufbruch gekommen sein, verständigen Sie unbedingt die Polizei. Nehmen Sie bis zum Eintreffen der Polizeibeamtinnen und -beamten keine Veränderungen am beziehungsweise im aufgebrochenen Fahrzeug vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell