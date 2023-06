Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Gaststättenkontrollen in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Freitag wurden in St. Wendel zw. 17:30h und 01:00h insgesamt fünf Gastronomiebetriebe in St. Wendel kontrolliert. Hierbei wurden die Schwerpunkte auf Finanzkontrolle, Glücksspielwesen und Schwarzarbeit gelegt. An der Kontrolle beteiligten sich das Ordnungsamt der Kreisstadt St. Wendel, das Hauptzollamt Saarbrücken, die Polizei St. Wendel, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die Steuerfahndung, die Betriebsprüfung des Finanzamtes, die Lebensmittelkontrollbehörde, das Jobcenter und die Feuerwehr. Es wurden durch die einzelnen Behörden mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Darunter fielen Verstöße gegen das Lebensmittelkontrollgesetz, den Mindestlohn, die Buchführung, das Abrechnungswesen und den Brandschutz. Darüber hinaus wurden auch Jugendschutzkontrollen durchgeführt.

