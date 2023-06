Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Autofahrer übersieht Fahrradfahrerin

St. Wendel (ots)

Am Freitagmittag kam es in St. Wendel in der Gymnasialstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und Fahrrad. Eine 86-jährige Autofahrerin aus Ramstein-Miesenbach übersah beim Linksabbiegen einen im Einmündungsbereich der Werschweilerstraße haltende Fahrradfahrerin und kollidierte mit dieser. Die 55-jährige Frau aus St. Wendel wurde auf die Motorhaube aufgeladen und ca. zwei Meter durch die Luft geschleudert. Sie musste in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

