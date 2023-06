POL-WND: Fazit Stadtfest St. Wendel

Landkreis St. Wendel (ots) - Die Polizei in St. Wendel musste in jüngster Vergangenheit vermehrt Diebstahlsdelikte in der Zeit vom 07.06. bis zum 10.06. auf Friedhöfen im Landkreis St. Wendel feststellen. So entwendeten unbekannte Täter Blumenschmuck von drei Gräbern auf dem Friedhof in Dörrenbach. Des Weiteren wurde Bronzeschmuck in Form einer Madonna-Statue auf dem Friedhof in Alsweiler entwendet und auch in Sotzweiler eine Marien-Statur gestohlen, die gewaltsam vom ...

mehr