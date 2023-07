POL-WND: Unfallflucht in Hasborn

Überroth (ots) - Am Sonntagmorgen musste ein Geschädigter aus der Gemeinde Tholey feststellen, dass die Heckscheibe seines Pkw eingeschlagen worden ist. Der Pkw war in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Sportplatz in Überroth geparkt. Am Wochenende fand nahe der Tatörtlichkeit das Überrother Dorffest statt. Bei derzeitigem Ermittlungsstand gehen die eingesetzten Beamten der PI St. Wendel davon aus, dass nichts aus ...

mehr