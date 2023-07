Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung an Pkw in Überroth

Überroth (ots)

Am Sonntagmorgen musste ein Geschädigter aus der Gemeinde Tholey feststellen, dass die Heckscheibe seines Pkw eingeschlagen worden ist. Der Pkw war in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Sportplatz in Überroth geparkt. Am Wochenende fand nahe der Tatörtlichkeit das Überrother Dorffest statt. Bei derzeitigem Ermittlungsstand gehen die eingesetzten Beamten der PI St. Wendel davon aus, dass nichts aus dem Pkw entwendet wurde. Täterhinweise konnten bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell