POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Hund angefahren und geflüchtet - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 17.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 48-Jährige am Sonntag gegen 00.10 Uhr verursachte. Mit ihrem Opel Corsa befuhr sie zur Unfallzeit die B 19 in Richtung Heidenheim, wobei sie auf Höhe der Auffahrt zu einem Schnellimbiss am Aalener Dreieck den VW einer 21-Jährigen übersah. Beide Autofahrerinnen blieben bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge unverletzt.

Bopfingen: Fußgängerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 59 Jahre alte Fußgängerin am Samstag, als sie von einem Fahrzeug erfasst wurde. Ein 23-Jähriger befuhr kurz vor 17 Uhr mit seinem Opel den Parkplatz des Ipftreff, wobei er die 59-Jährige übersah.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 69-Jähriger seinen Skoda am Samstagvormittag gegen 11 Uhr an der Einmündung Zöbinger Straße / Pfahlheimer Straße abbremsen. Ein 19-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Nissan auf. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 9500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: 4000 Euro Sachschaden

Vom Fahrbahnrand der Straße "An der Oberen Halde" kommend, fuhr ein 41-Jähriger mit seinem VW Polo am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah er den Mercedes eines 36-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Hund angefahren und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker erfasste am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr auf der Rechbergstraße mit seinem Fahrzeug einen kleinen Hund. Der Pinscher wurde so schwer verletzt, dass er starb. Hinweise auf das Fahrzeug bzw. dessen Fahrer bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Heubach: Versuchter Einbruch

Als eine 81-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr zu ihrer Wohnung in der Straße "An der Weberei" zurückkam, bemerkte sie dort einen Mann und eine Frau vor ihrer Wohnungstüre. Als sie die beiden ansprach, verließen diese die Örtlichkeit. Die 81-Jährige stellte dann Aufbruchspuren an der Türe fest. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

