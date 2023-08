POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung

Aalen (ots) - Aalen: Fahrzeug übersehen Auf rund 17.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 48-Jährige am Sonntag gegen 00.10 Uhr verursachte. Mit ihrem Opel Corsa befuhr sie zur Unfallzeit die B 19 in Richtung Heidenheim, wobei sie auf Höhe der Auffahrt zu einem Schnellimbiss am Aalener Dreieck den VW einer 21-Jährigen übersah. Beide Autofahrerinnen ...

mehr