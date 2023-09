Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Höhenkontrolle beschädigt und geflüchtet - Stuhr, Einbruch in Wohnhaus ---

Diepholz (ots)

Bassum - Höhenkontrolle beschädigt und geflüchtet

Am Mittwoch gegen 15.00 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrer mit einer selbstfahrenden Feldspritze die Höhenkontrolle beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannt hatte die Osterbinder Straße in Richtung Stadtmitte Bassum befahren und war am Bahntunnel gegen die Höhenkontrolle gefahren. Er setzte zurück und fuhr davon, ohne sich um dem Schaden zu kümmern. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu melden. Der Schaden an der Höhenkontrolle beträgt rund 300 Euro.

Bassum - Verkehrsunfall

Ein 67-jähriger Pkw-Fahrer hat gestern gegen 16.15 Uhr an der Einmündung B 51 / Osterbinder Straße einen Verkehrsunfall mit einem Schaden von rund 30000 Euro verursacht. Der 67-Jährige befuhr die B 51 und wollte an der Einmündung nach links in die Osterbinder Straße abbiegen. Er übersah dabei den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw eines 36-jährigen Fahrers. Beide Fahrer bleiben unverletzt, jedoch beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Stuhr - Einbruch

Unbekannte sind in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag in ein Wohnhaus in Groß Mackenstedt, Siekstraße, eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster zum Wohnzimmer. Der Raum wurde komplett durchwühlt. Im Anschluss entwendeten die Täter einen Fernseher und eine Musikanlage im Wert von rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

