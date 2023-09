Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 02.09.2023

Diepholz (ots)

Weyhe - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Am Freitag, den 01.09.2023, gegen 15:10 Uhr, befuhr ein 67-Jähriger aus Thedinghausen mit seinem VW die Südumgehung Dreye. Im Bereich der Kreuzung zur Kirchweyher Straße staute sich der Verkehr, sodass der 67-Jährigen seinen VW abbremsen musste. Ein 50-Jähriger aus Syke erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr mit seinem VW auf den des 67-Jährigen auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 50-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Stuhr - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Am Freitag, den 01.09.2023, gegen 17:15 Uhr, befuhr eine 51-jährige Bremerin mit ihrem Renault die Carl-Zeiss-Straße und beabsichtigte nach links in die Bergiusstraße abzubiegen. Sie übersah hierbei den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 69-Jährigen aus Nordenham auf seinem Krad. Folglich kam es zum Zusammenstoß, wodurch sich er 69-Jährige leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

