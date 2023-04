Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Kameraausrüstung im Wert von 12.000 Euro gestohlen

Frankfurt am Main (ots)

Einem 29-jährigen Reisenden aus Rotterdam wurde am Dienstag im ICE 157 auf der Fahrt von Amsterdam nach Frankfurt am Main die gesamte Kameraausrüstung im Wert von 12.000 Euro gestohlen. Den Verlust seiner hochwertigen Ausrüstung stellte er gegen 18 Uhr, kurz vor Ankunft im Frankfurter Hauptbahnhof fest. Sofort suchte er den gesamten Zug ab, konnte aber die Tasche, in der sich die Ausrüstung befand, nicht mehr finden. Nach Ankunft in Frankfurt am Main meldete er den Diebstahl bei der Bundespolizei, wo ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Zum Tathergang und zu einem möglichen Täter konnte der Reisende keine Angaben machen. In der Tasche befand sich neben Kamerazubehör eine Spiegelreflexkamera der Marke "Canon" im Wert von 6000 Euro, mehrere Objektive der Marke "Sigma" sowie ein Laptop der Marke "Apple".

