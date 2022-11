Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsdelikte

Eisenach (ots)

Die Eisenacher Polizei kontrollierte gestern mehrere Fahrzeuge in Eisenach und stellte dabei in mehreren Fällen Verstöße fest. Am Nachmittag wurde bei einem 25-jährigen Fahrer eines BMW in der Nessetalstraße eine mögliche Beeinflussung durch Cannabis festgestellt. Am frühen Abend stoppten die Polizeibeamten in der Mühlhäuser Straße einen Audi mit einem 41-Jährigen am Steuer. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zudem augenscheinlich unter dem Einfluss von Amphetamin bzw. Methamphetamin. Weiterhin erwartet einen 38-Jährigen u.a. ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er war am Abend mit seinem VW in der Frankfurter Straße unterwegs, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,4 Promille und ein Drogentest reagierte auf Amphetamin bzw. Methamphetamin. In allen Fällen folgte die Blutentnahme sowie die Einleitung der betreffenden Verfahren. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell