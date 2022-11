LPI-GTH: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Eisenach (ots) - Am 04.11.2022 soll es in den Vormittagsstunden zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen 39-jährigen Fahrer eines grauen Kleinbusses der Marke Hyundai gekommen sein. Der Mann verfolgte zunächst eine 46-Jährige im Grenzgebiet zwischen Hessen und Thüringen. Dabei fuhr er Schlangenlinien und teilweise sehr dicht auf. In der Folge verlagerte sich die Fahrt in den Bereich Eisenach. Sowohl am ...

mehr