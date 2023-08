POL-PDNR: Wohnungseinbruch

Isenburg / Dierdorf (ots) - Im Zeitraum von Samstagvormittag bis Sonntagmittag haben bisher unbekannte Täter in der Hauptstraße in Isenburg die rechte Fahrzeugseite eines geparkten Ford Focus zerkratzt und ein "Ford Emblem" am Hinterreifen entwendet. Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagnachmittag wurde durch unbekannte Täter ein Opel Vivaro rundum zerkratzt. Der PKW war im Tatzeitraum in der Vordergasse in Dierdorf ...

