Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Diebstahl einer Rüttelplatte - Syke, Krad-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Bassum - Diebstahl

In der Nacht zum Montag um 01.50 Uhr haben Unbekannte von einem Parkplatz in der Ladestraße eine Rüttelplatte entwendet. Die Platte war mit anderen Baugerätschaften auf dem Parkplatz abgestellt und mit GPS verbunden. Dadurch ließ sich die Tatzeit genau bestimmen. Die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge bzw. Anhänger, die zum Abtransport benutzt worden sein müssen.

Twistringen - Sachbeschädigungen

Bereits in der Zeit von Freitag bis Sonntag letzter Woche haben Unbekannte insgesamt 6 Außenleuchten an der Haupt- und Realschule Twistringen in der Feldstraße beschädigt. Der Schaden beträgt rund 3500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

Syke - Krad-Fahrerin schwer verletzt

Eine 52-jährige Krad-Fahrerin ist am Sonntag gegen 19.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Okeler Straße schwer verletzt worden. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen an einem Bein zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am Krad beträgt rund 2500 Euro.

Weyhe - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Rieder Straße wurde am Montag gegen 09.45 Uhr eine 27-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Ein in Richtung Riede vorausfahrender 23-jähriger Pkw-Fahrer musste verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte die 27-Jährige zu spät und fuhr auf. Dabei verletzte sie sich leicht. An beiden Pkw entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

