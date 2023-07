POL-DN: Unfall auf der B399 - 18-Jährige schwer verletzt

Heimbach (ots) - Unbekannte brachen in die Gaststätte des Kloster Mariaweiler ein und entwendeten das Trinkgeld. In der Zeit von Samstag (08.07.2023), 18:30 Uhr und Sonntag (09.07.2023), 07:30 Uhr, brachen die Unbekannte ein Fenster auf und gelangten so in den Gastraum. Dort entnahmen sie aus einem Behältnis das Trinkgeld bevor sie flüchteten. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, ...

