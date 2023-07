POL-DN: Einbruch in Klostergaststätte

Merzenich (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag (08.07.2023) auf Sonntag (09.07.2023) in eine Gaststätte in der Dürener Straße ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach Angaben des 41-jährigen Geschädigten lässt sich die Tatzeit auf 22:30 Uhr (Samstag) und 09:30 Uhr (Sonntag) eingrenzen. In dieser Zeit hebelten die Einbrecher die Eingangstür des Restaurants sowie die Tür zu einem Büroraum auf. Die Unbekannten durchwühlten Schränke und gelangten in ...

