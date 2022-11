POL-OS: Bad Iburg: Zeugen gesucht nach Einbruch in Pkw

Hilter (ots) - In der Zeit von Dienstagabend (18 Uhr) bis Mittwochmorgen (7 Uhr) brach ein Unbekannter in der "Nordstraße" in einen Skoda "Octavia" ein. Aus dem Pkw stahl der Täter Wertgegenstände und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Dissen unter 05421/931280. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück Nadine ...

